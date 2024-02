Novia de Jhonny Rivera presentó a su papá y le llueven críticas: "Más joven que el marido"

Jenny López, la cantante que conquistó el corazón deJhonny Rivera mientras trabajaba a su lado, ha mostrado en varias ocasiones su relación en redes sociales detalles de su amor con el reconocido artista de música popular. A pesar de la felicidad que expresan, no han escapado de las críticas, especialmente por la diferencia de edad entre la pareja.

Jhonny Rivera, reconocido cantante de música popular en el país, ha alcanzado la cima del éxito con su música, logrando reconocimiento tanto nacional como internacional. Sin embargo, su relación con Jenny López, quien es más joven que él, ha generado comentarios controversiales.

La pareja, consciente de que serían blanco de críticas, decidió hacer pública su relación a través de las redes sociales. Los "haters" no tardaron en expresar su opinión sobre la diferencia de edad, algunos llegando incluso a comentar que Jhonny podría ser el padre de Jenny.

En su cuenta de Instagram, Jenny López compartió una fotografía junto a su padre y mánager, Carlos López, para celebrar su cumpleaños. En la publicación, la joven expresó su amor y buenos deseos hacia su padre, pero los comentarios de los seguidores se centraron sorprendentemente en la apariencia juvenil de Carlos López en comparación con Jhonny Rivera.

"Se ve más joven el papá que el novio", "No le diste a tu papá un yerno, le diste un compadre de sus años 1600", "Hasta el papá luce más joven que Jhonny", fueron solo algunos de los comentarios que inundaron la publicación de la joven cantante.

A pesar de las críticas, la cantante no se ha pronunciado sobre los comentarios negativos y no ha respondido a través de sus historias en redes sociales. Parece que Jenny López está decidida a no dejar que los "haters" afecten su relación y, en cambio, está enfocada en disfrutar de su familia y de su relación