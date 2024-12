Nueva polémica para Blessd; ahora discute con otro artista y Westcol lo defiende

Una nueva polémica en torno Stiven Mesa Londoño,conocido como Blessd, pues luego de la 'tiradera' que hizo contra Feid en su cuenta de Instagram en donde aseguró que "era el número 1 en Colombia", ahora, otro artista le respondió al 'Bendito' por sus últimas actitud e incluso lo tildó de "agrandado", además de atacar al amigo del cantante y streamer Westcol.

“Bro, deje de ser tan agregado que yo nunca le hice nada para que esté hablando de mí por ahí. Solito y por mi propia cuenta estoy número 13 en el mundo ¿Eso les duele? Deje de ser lambón, brother, que usted era fanático mío y hay videos en donde lo dice ¿Qué pasó? Yo me sentiría mal en esa posición”, fueron los palabras de Pirlo, el cantante vallecaucano, quien atacó en su Instagram al antioqueño. De paso le tiró a Westcol diciendo que "eran fans" y ahora "se tiran de haters".

Ante estas palabras, Westcol no se quedó callado y dijo primero que le dijo a Blessd que no le contestara a Pirlo. Sin embargo, él sí se ha dedicado en 'tirarle' al vallecaucano diciendo que es "apagado" por los números que tiene en YouTube y Spotify. Lo comparó con su proyecto la W Sound diciendo que "sin artista, lo escuchan más que a él".

“Esa es la típica reacción de una persona que tiene muchas pepas y perico encima. Se los digo porque ya he lidiado con este tipo de personas (...) Él cree que lo apoyan, pero no es verdad, simplemente le tiran la buena los haters de nosotros, ¿sí me entienden? ¡Él no tiene fanáticos y no tiene comunidad!, si así fuera todas las canciones que saca estarían pegadas. Su comunidad es una reverenda m*erda y por eso sus canciones no pasan del millón”, dijo Westcol. Palabras que cayeron mal en el valluno, quien dijo que "iba a contar todo". Por ahora, Blessd no se ha pronunciado por este problema.