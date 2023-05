Ofertas de empleo: más de 100 vacantes disponibles en atención y servicio al cliente

Desde este jueves, 18 de mayo, hasta finales del próximo mes de junio, de 2023, la empresa Everise, la multinacional BPO, abrió convocatoria de empleo que consiste en más de 100 vacantes para diversos sectores y personas.

La oferta, según la empresa, buscará impulsar la empleabilidad en el país como una alternativa que disminuya, aún más, los índices del desempleo en Colombia: "En esa línea, compañías de todos los sectores siguen abriendo vacantes con el objetivo de contribuir a la disminución del desempleo en el territorio nacional", indicaron.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a estas ofertas laborales?

Más de 100 vacantes fueron abiertas por parte de Everise, solo en Bogotá; es decir, quienes apliquen deberán residir en la capital del país por si se requiere del trabajador en alguna oficina.

Sin embargo, los requisitos no son tan altos, pues la empresa está buscando personas recién graduadas con o sin experiencia en los sectore necesitados. Las vacantes abiertas son cargos disponibles se encuentran atención y servicio al cliente, a través de puestos como agente teleoperador, así como administrativas: finanzas, recursos humanos y soporte legal.

Asimismo, quienes apliquen deberán contar con un nivel de inglés apto para el cargo (C1) y, de esta manera, poder participar en la convocatoria.

No obstante, Everise aclara que las ofertas laborales pueden cerrar antes del tiempo estipulado, pues una vez se completen todas vacantes no dispondrán de más hasta la próxima convocatoria. Si llegasen a conseguir todo el rublo de empleados a final de mayo, por ejemplo, ya no habrían más cupos disponibles.

¿Cómo es el trabajo y cuánto es el pago del mismo?

Dentro de las condiciones de las vacantes se destacan salarios base de $2.400.000, auxilio de conectividad, bono de alimentación y la modalidad de trabajo remoto.

¿Cómo aplicar en estas ofertas laborales?