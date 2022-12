¡Ojo, no caiga! Estas son las recomendaciones para evitar ser víctima de pirámides

Beatriz Londoño, delegada para la Protección del Consumidor de la Superintendencia Financiera, dio algunas recomendaciones para que las personas no caigan en pirámides.

“Advertirle a la ciudadanía que no confíe en esto, que se trata de una práctica ilegal, es una captadora de dinero y que es objeto de una condena penal”, advirtió la funcionaria en Mañanas BLU 1030.

Sobre los volantes que promueven las pirámides con la imagen de DMG, dijo que es constante encontrar estas invitaciones en diferentes ciudades.

“Estamos haciendo una campaña “De eso tan bueno no dan tanto, no se deje engañar”, desde hace 5 años, advirtiéndole a la ciudadanía que no se deje engañar”, sostuvo.

La Superintendencia Financiera trabaja de la mano con la Fiscalía General para lograr identificar a las personas que promueven las pirámides en el país.

