Omar Geles cuenta la historia detrás de la canción ‘Tarde lo conocí’

La música siempre tiene historias fascinantes detrás, y "Tarde lo conocí" no es la excepción. Esta emblemática canción que catapultó a la fama a la inolvidable cantante Patricia Teherántiene una narrativa peculiar que involucra a uno de los grandes de la música vallenata, Omar Geles.

En una ocasión, el fallecido cantante Omar Geles compartió los detalles de cómo surgió esta canción que resonaría en los corazones de tantos. La colaboración entre ambos artistas se gestó en Medellín, donde pasaron dos meses trabajando arduamente en la producción. Geles recuerda cómo cada día al llegar al estudio, Patricia Teherán estaba esperándolo en la puerta con una petición insistente: "Omar, si tú no me das una canción, yo no saco mi disco. Y si no me das una canción, yo no grabo".

La situación ponía a Geles en un aprieto, pues no tenía una canción específicamente diseñada para una voz femenina. Sin embargo, la determinación de Teherán llevó a Geles a aceptar el desafío. "Déjame pensar", le decía Geles, consciente de la presión y la responsabilidad que tenía sobre sus hombros.

Patricia Teherán y Omar Geles

Después de días de reflexión y trabajo intenso, Geles finalmente presentó la canción a Teherán. Sin embargo, la historia no termina ahí. Geles inicialmente había ofrecido la canción a otro cantante, Beto Zabaleta, quien finalmente la rechazó. Ante esta situación, Geles decidió darle una oportunidad a Teherán, modificando algunos detalles de la canción para adaptarla a su estilo.

Yo estaba esperando la respuesta de Beto Zabaleta, de esta canción, que yo se la había dado a Beto Zabaleta y yo llamé y Beto Zabaleta me dijeron: “No, no, no, la canción no va no quedó en el disco de Beto Zabaleta”. No grabó entonces y Patricia grabó esa canción

El resultado: Patricia Teherán grabó la canción con pasión y entrega, convirtiéndola en un éxito rotundo que trascendió fronteras y se convirtió en un himno para muchos.

"Patricia Teherán fue una de las mujeres que más éxito tuvo en el vallenato", afirmaba Geles con orgullo. Y es que la combinación de su voz única con la magistral composición de Geles dio como resultado una canción que perdura en el tiempo y en la memoria de quienes la escuchan.

Así, "Tarde lo conocí" no solo es una canción, sino un testimonio del talento y la creatividad que pueden surgir cuando dos grandes de la música se unen en un mismo proyecto. Una historia que nos recuerda que, a veces, las mejores creaciones nacen de la presión y los desafíos que enfrentamos en el camino hacia nuestros sueños.