Estos son los 7 hijos de Omar Geles: herederos de su legado musical

El cantante de vallenato colombiano, Omar Geles, no solo fue conocido por su talento musical y su amplia trayectoria, sino también por su numerosa familia. A lo largo de su vida, Geles ha tenido siete hijos con cuatro mujeres diferentes, formando una familia diversa y llena de amor.

Los hijos de Omar Geles representan el legado familiar del artista, y muchos de ellos han mostrado interés en seguir sus pasos en el mundo de la música. Con el talento y la pasión que llevan en la sangre, es posible que en un futuro cercano veamos a algunos de ellos brillando con luz propia en el escenario.

Geles fue un padre ejemplar que supo construir una familia numerosa y llena de amor. Su historia es un ejemplo de que la paternidad no tiene que ver con la cantidad de hijos, sino con la calidad del tiempo y el cariño que se les dedica como se puede evidenciar en una publicación que realizó en sus redes sociales hace 45 semanas.

Los hijos de Omar Geles

1.Daniel Geles

2.Stephanie Geles

3.José Jorge Geles

4.José Juan Geles

5.José Mario Geles

6.Isabella Geles

7. Omar Yesid Geles



Omar Geles siempre estuvo presente en la vida de sus hijos, a pesar de que no vivía con algunos, él siempre trato de brindarles apoyo y orientación. A pesar de su apretada agenda como músico, siempre saco tiempo para compartir con ellos momentos especiales y crear recuerdos inolvidables.

En una entrevista con La Red en el año 2023, Omar Geles le pidió perdón a sus hijos mayores con quienes no vivía "Aunque no me lo hayan dicho, yo sé que han tenido que haberlo sentido y bueno, gracias a Dios aman a sus hermanitos pequeñitos y somos una familia unida y yo les pido de corazón que todo lo malo que han visto en mí lo desechen y se apropien de las cosas buenas que han podido ver en mí, que me perdonen porque voy a hacer todo lo que tenga que hacer para remediar esos vacíos que pude haberme dejado", mencionó.