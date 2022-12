Ozzy Osbourne tiene un "pacto suicida" con su mujer

condición que amenace la calidad de vida de la pareja.

En entrevista con el diario inglés Daily Mirror, el cantante dijo que "si no puedo vivir mi vida como la estoy viviendo ahora, y no me refiero al nivel económico, entonces eso es todo... Si no puedo levantarme e ir al baño por mis propios medios y tengo tubos en el culo y un enema en mi garganta, le dije a Sharon: 'Simplemente apaga la máquina'".

En Agenda en Tacones se analizó el tema y mientras algunas consideran que “usted tiene que pensar si en el futuro va a haber cura para esa enfermedad”, otras piensan que es un pacto de amor, más que de suicidio.

Sin embargo, se recordó que la pareja tiene hijos y nietos, por lo que sería injusto para ellos que sus dos padres o abuelos se suicidaran.