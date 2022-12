Para mí la música es como un pasaporte para ir a lugares recónditos: Naty Botero

La modelo y cantante Natalia Hernández Botero, más conocida por su nombre artístico como Naty Botero, estuvo como invitada especial de En Blanco y Negro hablando de su vida, su música y sus proyectos.

Nació en Medellín pero se siente “completamente ‘rolísima‘” porque desde los tres años vivió en Bogotá tras la separación de sus padres.

“Mi mamá se conoció con un paisa en Bogotá y luego me tienen a mí en Medellín. Después se separan cuando yo tenía tres años entonces realmente me crié con mi padrastro y no volví a ver a mi papá por mucho tiempo, solo hasta ahora”, contó.

Sobre ese reencuentro con su padre biológico y las sensaciones que le produjo, Botero dijo que “es duro porque fueron problemas que tuvo mi mamá con mi original papá, pero la maravilla que me sucedió a mí, y que a mucha gente no le pasa, es que encontré un hombre en mi vida que fue mi padre y mentor, que llenó el vacío que había, y la verdad es que ha sido el hombre más generoso y espectacular, Mario Hernández”.

Habló del lanzamiento de su más reciente disco llamado Coraje al que le dedicó bastante tiempo. (Lea también: Naty Botero revela su ‘Coraje’ )

“Los últimos tres o cuatro años de mi vida han sido ese disco, para mí es un pasaporte hacer canciones porque es una excusa para ir a lugares recónditos y conseguir productores, como no tengo disquera entonces yo mismo meto todo ahí y no tengo nadie que me diga esa canción no va ahí”, dijo.

Alguna vez Naty Botero manifestó que “es bonito a veces tener una relación lésbica”, palabras que sin duda generaron revuelo y polémica en el país.

“A la gente le gusta poner etiquetas (…), yo soy simplemente una mujer que vive su vida, que habla de sus experiencias; no le digo a nada que no, le digo a todo que si porque quiero sentirme viva”, aseguró.

Escuche toda la entrevista aquí.