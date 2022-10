Parlamento venezolano declarará la emergencia alimentaria tras la sanitaria

"El jueves de la próxima semana adelanto que vamos a dar una discusión para declarar el tema alimentario como un tema de emergencia nacional, con medidas concretas para el Ejecutivo y que el país entero conozca la gravedad del tema alimentario", declaró.

Publicidad

Venezuela arrastra desde hace años una aguda escasez de alimentos que ha empeorado en los últimos meses así como un adicional encarecimiento de los existentes, ante lo que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro "hace como si no fuera con él", sostuvo Borges en declaraciones a periodistas.

"Pareciera que la crisis no es con ellos (con Maduro y sus ministros), pese a que el país entero está esperando respuestas, soluciones", agregó el jefe de la bancada antigubernamental conformada por 109 diputados, frente a los 54 de la oficialista.

Publicidad

Los parlamentarios opositores dejaron sin efecto la semana pasada el decreto presidencial de emergencia económica publicado previamente en la Gaceta Oficial por orden de Maduro, quien adicionalmente ha optado por reunirse con empresarios privados para encarar la crisis y responsabilizar de ella al Parlamento opositor. (Vea también: Maduro lamenta "giro negativo" del Parlamento frente a emergencia económica ).

Publicidad

Pese a ello, sostuvo hoy Borges, la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento) "está esperando que el Gobierno dicte medidas concretas, porque lo que al final queremos es que se pongan a producir las cuatro millones de hectáreas ahora improductivas y que las empresas reciban divisas para que produzcan y no solo importen".

"Los problemas con las medicinas son problemas urgentes, graves y dolorosos e igual los alimentos. No puede esperar más el problema de los alimentos ni el de las medicinas" y el Gobierno debe actuar y dejar de "malgastar, regalar y alentar la corrupción", sostuvo.

Publicidad

"Si el Gobierno no cambia no quedará más que cambiar al Gobierno", añadió Borges, máximo dirige del partido Primero Justicia al que pertenece Henrique Capriles, candidato en las dos últimas elecciones presidenciales, quien prácticamente a diario utiliza dicha frase y también acusa a Maduro de no reaccionar ante la crisis.

Publicidad

Capriles pidió hace dos días a la alianza de la oposición mayor velocidad para definir la vía "constitucional, pacífica, electoral y democrática" que permita adelantar el fin del Gobierno de Maduro.

Los dirigentes de la treintena de partidos aglutinados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidieron en 2015 que a mediados de 2016 deben haber definido la vía para adelantar la salida de la Presidencia de Maduro, cuyo mandato culmina en el 2019, pero Capriles desea que ello suceda este primer trimestre.

Publicidad

"Los venezolanos hemos aguantado mucho y debemos evitar que el país termine de hundirse (...); nosotros tenemos la responsabilidad histórica de hacer y hacerlo juntos. La velocidad de la crisis obliga", sostuvo el domingo pasado.