Pasajera grabó a taxista que se masturbó delante de ella en Medellín

Un presunto caso de acoso sexual es noticia en Medellín. Esta vez, a través de redes sociales, una mujer denunció que el conductor de un taxi en el que ella iba como pasajera, se masturbó mientras conducía.

Se trata de Geraldin Vargas, quien contó que tomó el vehículo el domingo pasado en el occidente de la ciudad, en el cruce de la calle Colombia con la carrera 80, y el conductor le pidió que se hiciera en la silla del copiloto a su lado, pues las de atrás estaban sucias, a lo que ella accedió sin problema.

Sin embargo, cuando ya habían avanzado en parte del recorrido, ella notó que el conductor comenzó a hacer los actos obscenos y, por el susto, no le dijo nada al conductor, sino que intentó grabar la situación, video que es viral en redes sociales.

De acuerdo con el relato de Geraldin, el conductor no le permitió bajarse, sino hasta unos minutos después, luego de que incluso le hiciera otras propuestas abusivas.

“A mí me dio por voltear y ahí lo vi masturbándose cuando ya llevábamos un rato en el recorrido. Era un día de cuarentena y había pocos carros en la calle y poca gente. Me asusté. Yo no le dije nada, pero lo empecé a grabar disimuladamente porque me daba miedo su reacción” explicó.

Según su relato, ella quería bajarse del carro, pero el conductor no se lo permitió.

“De inmediato le empecé a escribir a un amigo por dónde iba, le pedí ayuda y le dije que llamara a la Policía. Él paró en la mitad de la nada y me decía que me quedara tranquila, que no hiciera escándalo”, contó.

Su relato fue más indignante cuando narró cómo el conductor de ese taxi le dijo lo siguiente:

"Me preguntaba de qué color tenía la ropa interior y me decía que por favor lo dejara terminar, que así no me hacía nada. Incluso, me ofreció 30.000 pesos. En ese momento, me bajé de inmediato del taxi, ya en Nuevo Occidente”, aseguró.

Según Geraldin, ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía y la Policía, entidades a las que les presentó los videos que hizo, mientras que espera hacerlo esta tarde ante la Secretaría de Mujeres de Medellín.

Por su parte, la empresa a la que pertenece el taxista implicado en la denuncia no ha entregado una respuesta oficial, pero sí confirmó que ha dicho que el conductor que aparece en el video no es el propietario del vehículo.

