Pediremos perdón no a los enemigos, sí a las víctimas: ‘Timochenko’

Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochencho’, dijo en entrevista con El Espectador que la cúpula de las Farc está dispuesta a pedir perdón a las víctimas, pero no a sus enemigos.

Publicidad

“¿De qué y a quién pedimos perdón? No a nuestros enemigos, pero sí a las víctimas; no a las de un informe que anda diciendo que violamos mujeres de cuatro a 70 años. Lo que más respetamos es a la mujer y a la población civil. Está en el reglamento. No vamos a pedir perdón a víctimas creadas artificialmente”, dijo.

De otro lado, el jefe subversivo dijo que la guerrilla está dispuesta a asumir la responsabilidad que determine el tribunal especial de justicia acordado con el Gobierno.

Publicidad

“Al tribunal no vamos a ir a acusar, no somos fiscales de la causa. El Estado tiene una Fiscalía que tiene ese deber y ese derecho, como también lo tienen las víctimas. Estamos dispuestos a asumir las responsabilidades que se deduzcan del tribunal. Si hay compañeros que salen acusados, asumirán su culpa”, manifestó.

Publicidad

Aquí la entrevista completa: