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Blu Radio  / Sociedad  / Medellín inspira libro de investigación sobre inesperada muerte

Medellín inspira libro de investigación sobre inesperada muerte

Esta novela negra, thriller, humor y sátira social para recuperar el atractivo del misterio clásico.

Medellín panorámica.
Medellín panorámica.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

Medellín se convierte en el escenario de una investigación marcada por el misterio, el humor y la sátira social en 'Marina y el caso de Plata', la novela de Verónica Villa-Agudelo que presenta a una detective poco convencional y una inesperada muerte que destapa una trama de poder, corrupción y falsas identidades.

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La protagonista es Marina Grisales, una guarda de seguridad privada de 52 años que trabaja en la Asamblea Departamental de Antioquia y tiene una particular capacidad para descubrir aquello que otros pasan por alto.

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La historia comienza con un hecho aparentemente menor: el robo del bolso de una practicante de prensa. Sin embargo, la intuición de Marina la lleva hasta la muerte del diputado Diego Plata, un poderoso político que estaba a punto de revelar información comprometedora sobre hechos de corrupción.

Lo que inicialmente parece un suicidio empieza a despertar sospechas y termina convirtiéndose en una investigación atravesada por ambición, engaños, manipulación y una mujer que podría estar ocultando más de una identidad.

Lejos de los detectives tradicionales, Marina no lleva gabardina ni pertenece a la Policía. Tiene una estatura de 1,51 metros, lleva dos décadas trabajando como guarda de seguridad y se desplaza por Medellín en bus o en su Fiat rojo.

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Uno de los elementos centrales de la novela es Medellín, que deja de ser un simple escenario para convertirse en parte fundamental de la historia. La Alpujarra, San Juan, Carabobo y El Poblado aparecen junto a los buses, los “corrientazos”, el parlache, los trancones, la música de plancha y las expresiones propias de la ciudad.

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'Marina y el caso de Plata' combina novela negra, thriller, humor y sátira social para recuperar el atractivo del misterio clásico: observar, sospechar, conectar pistas y tratar de descubrir aquello que permanece oculto.

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