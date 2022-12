Peñalosa calificó de "títeres" a grupo de ciclistas que le recordó la revocatoria

Al mandatario le pareció irónico que los ciclistas que utilizan la ciclo-ruta que él desarrolló desde su primera Alcaldía lo insultaran.



"No se da cuenta que es casi mi títere", le contestó Peñalosa a uno de los ciclistas que pasaba por el lugar.



"Es que incluso me da risa, que dicen ‘revocatoria´’, cuando son casi productos de mi invención, usando lo que yo me inventé, la rebelión de Pinocho" terminó diciendo el mandatario.



La administración distrital, por su parte, aseguró que durante este año cerca de 60 ciclistas han perdido la vida en medio de accidentes de tránsito.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad