Periodistas de Sudán reciben premio UNESCO/Guillermo Cano por defender libertad de prensa

El Sindicato de Periodistas de Sudánfue distinguido con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano Isaza 2026, un reconocimiento internacional que destaca su trabajo en la defensa del ejercicio periodístico en medio del conflicto armado que afecta al país desde 2023. La entrega se realizó en Lusaka, Zambia, durante la Conferencia Mundial sobre la Libertad de Prensa, desarrollada entre el 4 y el 6 de mayo.

El galardón resalta la labor sostenida del sindicato en la documentación y denuncia de vulneraciones a la libertad informativa en un entorno altamente complejo. De acuerdo con cifras recopiladas por la organización, desde el inicio de la confrontación se han registrado 32 periodistas fallecidos, más de 556 violaciones a la libertad de prensa y el cierre de múltiples medios de comunicación, lo que refleja el impacto directo del conflicto sobre el flujo de información en el país africano.

Durante la ceremonia, el director general de la UNESCO, Khaled El-Enany, subrayó el compromiso del sindicato con la difusión de información verificada pese a las condiciones adversas. Destacó que su trabajo contribuye a mantener informadas a las comunidades y a visibilizar la situación humanitaria, incluso en medio de limitaciones operativas y riesgos constantes.

El presidente del Sindicato de Periodistas de Sudán, Abdelmoniem Abuedries Ali, señaló que el reconocimiento trasciende a la organización y se extiende a todos los periodistas sudaneses que continúan ejerciendo su labor en circunstancias extremas. Según indicó, el premio reafirma el papel del periodismo independiente como elemento clave para la transparencia y la rendición de cuentas, además de amplificar las voces de la población afectada por la crisis.



La historia del sindicato se remonta a 1946, cuando surgieron los primeros esfuerzos de organización gremial entre periodistas sudaneses. Sin embargo, su funcionamiento se vio interrumpido durante décadas debido a restricciones impuestas por gobiernos anteriores, que disolvieron asociaciones independientes y limitaron la actividad sindical. Fue en 2022 cuando la organización logró reconstituirse formalmente, tras la ratificación del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo por parte de Sudán.

Ese mismo año se llevaron a cabo elecciones internas por primera vez en más de tres décadas, con la participación de más de 1.300 profesionales activos. El proceso incluyó mecanismos de votación electrónica que permitieron la inclusión de periodistas fuera de la capital, Jartúm, marcando un paso significativo en la reorganización del gremio.

Actualmente, el sindicato continúa operando en un entorno marcado por la destrucción de aproximadamente el 90% de la infraestructura mediática del país. A esto se suman dificultades como interrupciones en las telecomunicaciones y limitaciones logísticas, que afectan la capacidad de los medios para informar de manera constante.

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En este contexto, la UNESCO ha implementado diversas acciones de apoyo. A través del Foro de Medios de Sudán, la organización ha facilitado la articulación entre más de 20 medios de comunicación para mantener la cobertura informativa. Además, en alianza con Media in Cooperation and Transition (MiCT), se han habilitado espacios seguros en Port Sudán y se ha brindado asistencia directa a decenas de periodistas, incluyendo apoyo para reubicación y atención en salud mental.

El Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano Isaza, creado en 1997, reconoce anualmente a individuos u organizaciones que contribuyen de manera significativa a la defensa de la libertad de prensa. Este galardón lleva el nombre del periodista colombiano Guillermo Cano Isaza, en homenaje a su legado en la promoción de un periodismo independiente.

La edición 2026 del premio pone en el centro de la atención internacional la situación de los periodistas en Sudán y resalta la importancia de preservar el acceso a la información en escenarios de conflicto, donde el ejercicio periodístico enfrenta desafíos constantes.