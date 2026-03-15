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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Unesco designó a Medellín como Capital Mundial del Libro 2027

Unesco designó a Medellín como Capital Mundial del Libro 2027

La capital antioqueña es la segunda ciudad del país en recibir este reconocimiento luego de Bogotá en 2007.

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