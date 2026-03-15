Unesco designó a Medellín como Capital Mundial del Libro 2027

Bajo el lema “Leer es respirar y respirar es leer” desde el 2024 Medellín impulsó su postulación para convertirse en Capital Mundial del Libro, un reconocimiento que fue anunciado en las últimas horas por parte de la Unesco para la ciudad en el año 2027.

En su decisión la Unesco destacó el dinamismo del ecosistema literario y editorial de la capital antioqueña, que cuenta con más de 110 librerías y 25 bibliotecas públicas, varias de ellas ubicadas en espacios que antes fueron cárceles o sedes de la Fiscalía.

También, la infraestructura y el acceso gratuito a cinco proyectos que funcionan como grandes pilares en torno a la lectura infantil, el acceso a la lectura, la comprensión lectora, la sostenibilidad de la cadena del libro y la creación literaria, fueron claves en este reconocimiento.

Santiago Silva, secretario de Cultura de Medellín, indicó que esta designación que convierte a la ciudad en la segunda del país en acceder a esta distinción, que se entrega desde 2001, luego de Bogotá en el año 2007, es una motivación para seguir fomentando la lectura y la educación.



"Este es un reconocimiento que exalta a una puesta histórica de Medellín por trabajar en la escritura, la lectura y la oralidad. Además llega justo para la celebración de los 20 años del Sistema de Bibliotecas Públicas de la ciudad y los 20 años de la Fiesta del Libro y la Cultura y la Parada Juvenil de la Lectura", declaró el funcionario.

El presidente Gustavo Petro se refirió a este reconocimiento destacando también la labor de Laura Guillén como embajadora de Colombia ante la Unesco: “Una Medellín inteligente y cultural avanza. El libro salva y hace pensar en las libertades”, dijo en su cuenta de X.

Felicitaciones a Medellín y a Laura Guillén nuestra embajadora en la Unesco, Medellín ha sido escogida como capital mundial del libro.



Una Medellín inteligente y cultural avanza. El libro salva y hace pensar en las libertades. pic.twitter.com/5AyJSaEo7s — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 14, 2026

En la misma red social el alcalde Federico Gutiérrez expresó: “Ser Capital Mundial del Libro será una gran oportunidad para mostrarle al mundo lo que estamos haciendo en Medellín alrededor de la lectura y la transformación cultural y, sobre todo, para seguir trabajando con más fuerza”.

¡Gran noticia para Medellín! 📚🇨🇴



La UNESCO nos confirma como Capital Mundial del Libro 2027. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y que pone a nuestra ciudad en los ojos del mundo.



La postulación fue liderada por la @AlcaldiadeMed y la presentamos en la última Fiesta del… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 14, 2026

Publicidad

Con esta designación se espera en los próximos meses una nutrida agenda cultural que incluye ferias, programas educativos, actividades con escritores, fortalecimiento de bibliotecas y proyectos para fomentar el hábito de la lectura.

Otro punto relevante de la designación es el impulso del turismo cultural, la economía creativa y el posicionamiento de la ciudad como un referente global en políticas públicas en esta materia.