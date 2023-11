Pirry sobre accidente que casi le cuesta la vida: “La vida es bonita, aunque al final se acabe”

El reconocido periodista Guillermo Arturo Prieto, mejor conocido como Pirry , ha compartido un impactante relato de supervivencia a través de un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram. En este testimonio, Pirry reveló detalles desgarradores sobre un grave accidente doméstico que sufrió hace algunos meses, dejándolo al borde de la muerte.

El incidente ocurrió mientras realizaba reparaciones en el baño de su casa, momento en el cual cayó desde unas escaleras, sufriendo un impacto severo en la cabeza. Pirry compartió una imagen impactante tomada por su hermana, quien lo encontró casi sin vida en el baño de su hogar. "Me tuvieron que poner 22 puntos en el parietal derecho", describió el periodista.

En una entrevista exclusiva con La Red de Caracol Televisión, Pirry reflexionó sobre la fragilidad de la vida, destacando que este incidente le recordó lo efímera que puede ser. "Cualquiera puede morir en cualquier momento", afirmó. A raíz de esta experiencia, el periodista decidió vivir su vida al máximo, sin postergar nada y apreciando cada momento.

"Todo esto ha sido mi felicidad, los deportes extremos. Estaba arreglando unas luces en el baño de mi casa. Lo que menos uno espera. Me di ese golpe y desperté dos días después en el hospital", compartió Pirry durante la entrevista.

Publicidad

Con una actitud positiva y agradecida, Pirry reconoció que, aunque ahora lleve una cicatriz más, no hay nada que lamentar. Citando la sabiduría de las abuelas, afirmó: "Lo único que se necesita para morirse es estar vivo".

“Una cicatriz más para la colección, pero nada que lamentar. Como dicen las abuelas “lo único que se necesita para morirse es estar vivo”. No vuelvo a aplazar esos te quiero que no he dicho. Deje el orgullo y deje las cosas bonitas que la vida es bonita, aunque al final se acabe”, dijo Pirry.