Pirry y el volcán, el nuevo show del reconocido periodista

El pasado martes 24 de julio se estrenó la nueva obra de teatro de Guillermo Prieto La Rotta, más conocido como ‘Pirry’, titulada ‘Pirry y el volcán, un tratado pseudocientífico sobre el culillo’. La presentación, además, cuenta con múltiples imágenes sobre el cráter Marum, también llamado el corazón del planeta.

“En ese volcán solo han logrado entrar 14 personas. No por miedo sino porque no hay nadie más responsable que los aventureros, porque tratan de no dejar por fuera el más mínimo riesgo”, afirmó.

En esta presentación del historiador se mezclan el humor, la crítica social y muchas muestras audiovisuales de sus recorridos por el mundo.

“No es una charla, ni un documental, ni un stand up comedy, son todos a la vez”, explica Pirry al presentar su más reciente creación en los teatros.

En esta ocasión, Guillermo Prieto cuenta su experiencia como el primer suramericano en llegar al fondo del cráter de Marum, el corazón del planeta, a través de imágenes documentales junto a su particular forma de contar historias. Además, en el show se burla de sí mismo y de las prioridades de la sociedad en la que vivimos.

“Si nos ponemos al lado de los poderes de la naturaleza, no somos nada”, dijo.

Toda esa documentación de imágenes y experiencias hacen parte de un proyecto que tiene el periodista que espera publicar como documental, pero con base en esto decidió crear la obra o stand up comedy ‘Pirry y el volcán, un tratado pseudocientífico sobre el culillo’.

El show se exhibe en el Teatro Nacional Fanny Mikey los días martes y miércoles a las 8:30 de la noche hasta el próximo 29 de agosto.