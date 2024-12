Piter Albeiro denuncia que un hombre buscaba asesinarlo el pasado 30 de noviembre

Preocupación en los seguidores de Piter Albeiro tras que, en su cuenta de X, hiciese pública la denuncia de hombre que vendría amenazandolo de muerte y que iba a hacerlo el pasado sábado, 30 de noviembre, en Popayán durante un show que tenía esa noche, pero que, finalmente, lo evitó gracias a la captura de esta persona.

"El que me iba a matar el sábado 30 de noviembre fue capturado, gracias a la reacción de la Policía de Vigilancia y la Sijin pudieron dar con el paradero de un sujeto que había viajado desde Bogotá hasta Popayán y que con un megáfono en las horas de la mañana advertía que me iba a descuartizar sigue (...) La reacción inmediata de la Sijín y de la Policía lograron ubicar al personaje en un hotel de un barrio bastante peligroso donde pudieron entrevistarlo para averiguar qué sucedía, grabaron todo el señor manifestó es abogado, y que me iba a dar de baja, la Policía decidió esperar afuera del hotel por si salía armado, bajó varias veces desnudo con unas esposas en la mano", contó el humorista.

Efectivamente al salir del hotel fue recorrido, nuevamente, por la Policía que al revisarlo encontraron una máscara, un chaleco antibalas y uso de prendas de las Fuerzas Militares, por lo que encontrado en flagrancia y así se dio la captura, hecho que permitió que el humorista llevara a cabo su show en Popayán.

"Una vez capturado y puesto a disposición de la Fiscalía le dijo a uno de los policías que él tenia el apoyo de un periodista, quien al parecer podría también estar detrás de este fallido atentado. A ese señor yo lo he denunciado dos veces y tiene noticias criminales primero por injuria junto con otros y luego otra por amenazas de muerte e intimidación", contó.

Dijo que, de acuerdo con la versión del capturado, unas personas buscan hacerle daño y por eso montaron todo eso para "asustarlo". Pero en la investigación encontraron delitos como amenazas, calumnias, lesiones, violencia intrafamiliar, falsedad de documento, entre otros.

"Agradezco inmensamente a la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA me han brindado su apoyo y cariño, ME CONOCEN saben que jamás he hecho nada malo, por eso ando tranquilo y con la frente en alto", expresó, pero con cierta preocupación, pues fue liberado por "falta de pruebas".

Esta es la historia completa:

