Político que llamó "orangután" a congoleña ahora sufre de una “maldición”

Roberto Calderoli, vicepresidente del Senado de Italia, quien llamó “orangután” la exministra de Integración, Cecile Kyenge ahora dice padecer de una maldición

El legislador acusa al padre de Kyenge de haberle lanzado una maldición mediante magia negra, pues desde hace un año ha pasado seis veces por el quirófano, estado dos veces en reanimación, una vez en cuidados intensivos y murió su madre.

Calderoli manifestó que enviará un mensaje conciliador a Kyenge y a su familia

El insulto de Calderoli

El año pasado, Roberto Calderoli comparó con un "orangután" a la titular de Integración, Cécile Kyenge, originaria de la República Democrática del Congo.

El hecho ocurrió durante un acto en Treviglio (norte de Italia) de su partido, conocido por su férrea oposición a la inmigración ilegal, con toques xenófobos en ocasiones, Calderoli indicó además que Kyenge, la única titular de raza negra del Ejecutivo de Enrico Letta, "hace bien en ser ministra, pero lo debería hacer quizá en su país".

"Yo me consuelo cuando navego en Internet y veo las fotografías del Gobierno. Amo a los animales, a los osos y lobos como es conocido, pero cuando veo las imágenes de Kyenge no puedo dejar de pensar, aunque no digo que lo sea, en las facciones de orangután", dijo quien fuera ministro del último Gobierno de Silvio Berlusconi, en declaraciones que recogen hoy los medios italianos.

Estas palabras desataron una gran polvareda entre la clase política italiana, con reproches tanto desde el centroizquierda como desde las filas del partido de Berlusconi, el Pueblo de la Libertad (PDL), otrora socio de Gobierno de la Liga Norte y actual miembro de la coalición del Ejecutivo.

El propio Letta difundió hoy un comunicado de apoyo a la ministra de Integración, objeto de ataques de miembros de la Liga Norte y ahora también de quienes se oponen a la posibilidad de que se cambie la legislación para que los hijos de inmigrantes nacidos en Italia puedan acceder directamente a la nacionalidad italiana.

EFE.