Por ahora, Comisión de Acusación no resolverá recusación contra Angélica Lozano

El representante investigador Julián Bedoya aseguró que la solicitud de recusación contra el secretario Juan Pablo Duque fue rechazada porque este no tiene injerencia o puede interferir dentro de la decisión que se tome en la investigación contra el magistrado Jorge Pretelt.



Frente a la recusación de la representante Angélica Lozano, dijo que la resolverá la plenaria de esta célula legislativa.



“La ley faculta recusar a aquellos funcionarios que dentro de la investigación por el cumplimiento de sus funciones intervienen en la decisión de fondo que se pueda tomar por parte de los investigadores. El secretario Juan Pablo Duque simplemente cumple funciones de apoyo a la actividad judicial y esas funciones son de carácter administrativo. No tiene funciones de policía judicial, no es perito y por eso se le hace humanamente imposible poder interferir tanto en la recolección de pruebas, como en las pruebas mismas o en la decisión que el representante investigador vaya a tomar dentro del caso en cuestión del magistrado Pretelt”, dijo Bedoya.



El legislador aseguró que, contrario a lo que dice el magistrado Jorge Pretelt, en la Comisión existen las suficientes garantías para adelantar la investigación por la supuesta solicitud de dinero para favorecer a Fidupetrol en una tutela.



“Si lo que le preocupa a Pretelt es si la pretensión de su abogado defensor, Abelardo de La Espriella, es el tener garantías, ¿qué más garantías para controlar mis actuaciones, evaluarlas y acompañarlas, que el proyecto de decisión de fondo que construya pues lo tendré que someter a consideración de los 15 integrantes de la Comisión de Acusación. Y ahí ya no van a participar ni uno ni dos ni tres representantes, sino 15 representantes de diferentes partidos políticos, que tendrán la oportunidad de objetar o de acompañar las decisiones”, indicó.



El presidente de la corporación le pidió al abogado defensor del magistrado Jorge Pretelt, Abelardo de la Espriella que deje de hacer afirmaciones en donde especulan frente a este caso, según el representante estas dejan un manto de duda frente a las actuaciones de esta célula legislativa.



Julián Bedoya representante investigador en este caso dijo que si el magistrado Jorge Pretelt no asiste o asiste sin su abogado el próximo 9 de abril, se aplica el código penal, lo que implicaría que este se ha juzgado como reo ausente.