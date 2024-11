¿Por una infidelidad? Famoso jugador de la Selección Argentina se separó tras 6 años

Enzo Fernández, mediocampista clave del Chelsea y figura destacada de la Selección Argentina , ha sido tendencia en redes, a pesar de brillar en el ámbito deportivo. Su pareja, Valentina Cervantes, madre de sus dos hijos, confirmó su separación a través de sus redes sociales, tras seis años de relación.

¿Por qué se separó Enzo Fernández de su pareja?

“Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos. Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”, escribió Cervantes en una historia de Instagram, dejando claro que, a pesar de la ruptura, su prioridad son sus hijos: Olivia, de 4 años, y Benjamín, de 1 año.

La pareja, que solía compartir momentos familiares en redes sociales, había publicado su última foto juntos el 1 de octubre. Sin embargo, la reciente celebración del cumpleaños del menor de sus hijos generó sospechas, ya que Valentina Cervantes no incluyó al jugador de la Selección Argentina en las imágenes, lo que llevó a muchos a cuestionar el estado de su relación.

Aunque han surgido rumores de infidelidad, Valentina se acercó a la periodista argentina Julieta Argenta, del programa LAM, para aclarar que la separación no está relacionada con un tercero. Argenta reveló que hace diez días, Enzo le comunicó a la joven su deseo de separarse, lo que la dejó sorprendida. “Él la dejó”, afirmó la periodista.

La periodista también mencionó que en el entorno de la selección argentina ya se hablaba de estos rumores, aunque se pensaba que la separación era por problemas de Valentina. “Enzo es un chico de 23 años que ha llevado una vida muy acelerada; él siente que quiere vivir solo, aunque siempre serán una familia”, señaló.