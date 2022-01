Preocupante estado de salud de Paquita la del Barrio: apareció postrada en cama

La cantante mexicana Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita la del Barrio, tiene preocupados a sus fanáticos tras conocerse un video en el que su semblante es el reflejo del delicado estado de salud que atraviesa.

La cantante de ranchera compartió una publicación lamentando no poder cumplir la cita con sus seguidores, debido a que tuvo que ser sometida a un tratamiento médico.

Publicidad

"Desgraciadamente no me siento bien", expresó la reconocida cantante, explicando que debido a su condición no podía ni caminar, razón por la que es necesario el absoluto reposo.

Según el comunicado del representante de la artista, difundido por People en Español, Paquita "deberá guardar reposo absoluto durante tres semanas derivado de un procedimiento médico que se le realizó en fechas pasadas para aliviar el dolor que se le venía presentando en el nervio ciático".

Publicidad

Este es el video que ha causado preocupación entre sus fanáticos.

Publicidad



Escuche el podcast El Camerino con Tito Puccetti: