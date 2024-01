Presidente Petro niega ser familiar de ‘El burro mocho’; había dicho que era primo de su papá

Una nueva polémica a través de X, protagoniza el presidente Gustavo Petro, esta vez por cuenta de su parentesco con el cantante Noel Petro, más conocido como ‘El burro mocho’.

Todo surgió debido a la respuesta que el mandatario le dio al medio La Silla Vacía, sobre una investigación que señala que, a finales del año pasado, desde el Ministerio de Hacienda envió una lista con posibles candidatos para conformar la Junta Directiva de Ecopetrol y en la cual una de las personas era familiar de la primera dama, Verónica Alcocer.

El presidente contestó, “Con todo el respeto que me merece la Silla Vacía el señor Alberto Merlano no es familiar de Verónica Alcocer, así como Noel Petro no es familiar mío. Hagan oposición, pero traten de hacerla con criterio. Alberto Merlano tiene toda la experiencia en Ecopetrol como para ser un excelente miembro de junta directiva e insistiré en que lo sea”.

Trino de Gustavo Petro en respuesta a La Silla Vacía por parentesco con Noel Petro Foto: X @petrogustavo

De inmediato en redes sociales, reaccionaron al parentesco del presidente Gustavo Petro con Noel Petro e incluso recordaron un antiguo mensaje del presidente en X, en el que dice que el cantante es primo de su padre y votaría por él en las elecciones.

Publicidad

El trino data de 2010, cuando Gustavo Petro se lanzó por primera vez a la Presidencia de la República.

Trino de Gustavo Petro por parentesco con Noel Petro Foto: X @petrogustavo

Además, le recuerdan que, en su autobiografía, el presidente Gustavo Petro mencionó al cantante como familiar.

El episodio ha sido blanco de todo tipo de comentarios, e incluso se han atrevido a recordarle al mandatario el polémico “yo no lo crie”, del cual hizo referencia sobre Nicolás Petro, cuando estalló el escándalo y la investigación por dineros que habrían ingresado de manera irregular a su campaña presidencial.

Publicidad

”Yo no lo crié”

Esa fue la respuesta del presidente Petro en una entrevista con Cambio cuando le preguntaron sobre Nicolas Petro, su hijo, quien en ese momento era acusado por su exesposa Daysuris Vásquez de haber recibido dineros que supuestamente iban a la campaña pero que se habría terminado quedando él.

“Hasta que vino la desmovilización del M-19 en el 90. En ese año, él todavía era un niño. Pero yo ya había hecho una vida sentimental aparte. Y no nos volvimos a encontrar realmente. Él se crio en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir (…) yo no lo crié, esa es la realidad”, aseguró el presidente en ese entonces.