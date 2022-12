Programa completo Agenda en Tacones 22 de mayo de 2015

Banco de la República mantiene tasa de interés en 4,5 por ciento: La Junta directiva del Banco de la República decidió mantener estables las tasas de interés en 4,5 por ciento.

Publicidad

Se va del estadio antes de tiempo y descubre la infidelidad de su esposa: Un acérrimo hincha del equipo AC Milan, quien era abonado y no se perdía ningún partido de su equipo, desconocía que su esposa le era infiel en su propia casa cada semana cuando se ausentaba.

Dejan libre al exjefe paramilitar alias Julián Bolívar: Por pena cumplida el exjefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, salió de la cárcel de máxima de seguridad de Itagüí, Antioquia. (Lea también: Gobierno niega extradición a EE.UU. del exjefe paramilitar ‘Julian Bolívar’)

Publicidad

Tras fin del cese, Defensoría advierte ataques de Farc en 10 departamentos: Mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo advirtió que las Farc, tras la suspensión del cese al fuego unilateral, podrían incrementar sus acciones contra la fuerza pública que afectarían a la población civil en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Arauca, Putumayo, Huila, Nariño, Meta, Caquetá y Valle del Cauca.

Publicidad

Así somos: ellos no quieren hablar pero forzamos las conversaciones: La ‘entaconadas’ pusieron sobre la mesa un tema que ocurre con frecuencia y es forzar las conversaciones cuando nuestro interlocutor no está dispuesto a dialogar, ya sea por timidez o porque no quiere.

Cocinando en tacones: Chocolatinas de arroz tostado: Esta es una fácil receta que se puede servir como postre o en una simple merienda.