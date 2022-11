Programa Completo Mesa BLU 11 de enero de 2015

Capturan a alias ‘Oscar’, uno de los cabecillas de la columna ‘Jacobo Arenas’: El Ministerio de Defensa reportó la captura de alias ‘Oscar’, cabecilla de la quinta compañía de la columna móvil ‘Jacobo Arenas’ de las Farc y miembro del estado mayor.

Accidente de tránsito en vías del Atlántico deja dos muertos y más de 10 heridos: Un bus que salió de Barranquilla con destino a Calamar (Bolívar) se volcó en la vía oriental entre el municipio de Ponedera y el corregimiento de Puerto Giraldo.

Con orgullo, no creo que sepa hacer nada más que periodismo: Juan Roberto Vargas: Juan Roberto Vargas, quien se estrena como director de Noticias Caracol, confesó en Mesa Blu que desde corta edad se inclinó por el periodismo, una pasión que surgió de su gusto por el fútbol, por lo que asegura que no se ve en otra profesión que no sea esa.