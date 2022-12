Proyecto de valorización, el problema político y social de Tocancipá

El alcalde de Tocancipá, Walfrando Forero, pasó un proyecto de valorización por alrededor de 85.000 millones de pesos. A propósito, el concejal Naudi Max Anteliz habló en Mañanas BLU 10:30 sobre este tema.

“Tenemos un proceso que echamos abajo dos veces; en el mes de junio del 2018 y en febrero, por medio de Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el segundo proceso. Sin embargo, el alcalde no contento nos mete por tercera vez un proceso irregular e ilógico que es un tema de moralidad pública”, comentó.

Publicidad

“El plan de obras que nos están metiendo en este proceso no se encuentra ni en el plan vial de Tocancipá ni en el Plan de Ordenamiento Territorial, son consecuencias de algo improvisado”, añadió.

Por su parte, el alcalde Forero respondió claramente a los señalamientos de Anteliz.

“Entiendo la posición de un concejal que no esté de acuerdo con la valorización, pero me preocupa las acusaciones que hace. No diga mentiras por lo medios de comunicación porque no es cierto. En el año 2010 me aprobaron una valorización por 82.000 millones de pesos, en esa época sí les parecía que las obras se necesitaban y que eran coherentes”, destacó.

Escuche en el audio adjunto la entrevista completa con el alcalde de Tocancipá y el concejal Anteliz en el audio adjunto.

Publicidad

Publicidad