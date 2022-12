¿Qué es el cáncer ocular y cómo prevenirlo?

Este domingo en Mesa Blu, en compañía de la doctora Fernanda Hernández, tratamos el tema del cáncer ocular con el experto Carlos Alberto Calle Vásquez, médico oftalmólogo supra especialista en oncología ocular y orbitaria, quien reveló algunos consejos a la hora del cuidado de los ojos.

En primer lugar, marcó las diferencias entre optómetra y oftalmólogo: “El optómetra estudia y se especialista en la parte refractiva del ojo, mientras que el oftalmólogo primero es médico cirujano y luego hace una especialización en oftalmología”.

En definitiva, son especialistas diferentes a los cuales hay que acudir regularmente de manera preventiva, que tratan un tema en común: la salud ocular, que puede verse deteriorada en la órbita del ojo; según Calle: “esa es la cuenca, donde se deposita el ojo, allí hay estructuras importantes como nervios y vasos que dan circulación al ojo y en alguna de estas estructuras puede producirse un tumor”.

¿Cómo detectar un cáncer ocular?

El cáncer en fases iniciales es silencioso, por eso el doctor Calle recomienda acudir ante un experto para identificar síntomas en fase inicial que pueden repercutir daños irreparables para el ojos, como un orzuelo que no cicatriza y sangra, “si el orzuelo continúa por cerca de 2 semanas y no se cura tras aplicar algunos medicamentos caseros, debe consultar a su médico pues puede ser cáncer de párpado. Sí el orzuelo no desaparece, en personas de más de 40 años, puede ser un carcinoma”.

“Otra señal de alarma puede ser confundido con un terijio, un crecimiento benigno en la conjuntiva que se produce por cambios como polución o los rayos del sol. Ese carcinoma se puede originar sin ningún antecedente cancerígeno, debe ser valorado por un experto”, señaló.

El experto añadió que “la mayoría de carcinomas de conjuntiva se produce en pacientes mayores de 40 años, sin embargo estos síntomas pueden presentarse en personas desde los 15 años de edad. La conjuntivitis no es un tema de echarse gotas día a día y consultar en droguerías, sino debe manejarse como un tema serio para la salud en general”.

Calle reveló también que el tumor más frecuente en la parte interna en el ojo es el melanoma, “una pepa oscura en el iris. Cuando ese tumor se presenta en el iris o la coroides, se puede generar el tumor maligno más frecuente; su primera señal de alarma es que se redujo la visión por el crecimiento del tumor, que puede generar desprendimiento de retina”.

¿Cuál es el método de protección más efectivo?

Es fundamental el uso de gafas oscuras, “pues no debe ser un tema netamente estético”, explicó Calle.

“Estas gafas se deben conseguir en un almacén especializado, con protección a luz azul, luz infrarroja y rayos ultravioleta. Se debe ir a un consultorio de optometría para que el experto evalúe qué tipo de protección tienen sus gafas”, señaló.

Además, recomendó usar siempre que sea de día como método de prevención para cualquier posible daño ocular.