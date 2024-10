¿Qué hacía Liam Payne en Argentina? Esto se sabe

El pasado 16 de octubre de 2024, el mundo del entretenimiento se vio impactado tras la muerte del cantante ingles Liam Payne , de 31 años en territorio argentino. El cantante había llegado al país gaucho hace varias semanas.

Si bien el cantante había cancelado su gira por Latinoamérica en 2023, por su condición de salud, debido a una grave infección renal, Payne, viajó a Argentina para asistir al concierto de Niall Horan, quien se presentó el día 2 octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde se le vio muy animado y feliz compartiendo con su pareja.

Liam Payne en concierto Foto: Captura de pantalla historia de Instagram: @Liampayne

El cantante había realizado el viaje a Buenos Aires, para limar asperezas con su excompañero de One Direction, Niall Horan, con quien no tenía ningún tipo de contacto desde la disolución de la banda en 2015. Al parecer habían arreglado sus diferencias y tuvieron tiempo hasta para compartir fotografías juntos a través de la red social Snapchat

Publicidad

Niall Horan junto a Liam Payne Foto: Captura de pantalla cuenta Snapchat de Niall Horan

Miles de fanáticas de One Direction lloran la muerte de Liam Payne en Argentina

"Se fue antes de la reunión de los chicos"; "No des la vida por sentado, las cosas pueden cambiar en cuestión de segundos"; "Esto es desgarrador. No lo puedo creer. Descansa en paz, Liam"; "Había tanta música que todavía iba a hacer. Eso duele. 31 es muy temprano para irse", fueron algunos comentarios que muchas de sus fanáticas pusieron en redes sociales. Además, la música de One Direction se volvió viral en cuestión de horas y volvió a aparecer en los primeros lugares de algunos top internacionales.

Publicidad

Con carteles, banderas y lágrimas en los ojos, estos fieles seguidores buscaban alguna señal de sus ídolos. Lena Duek, de 21 años, quien acompañó a la banda desde sus 12 años, confesó: "Siempre tuve la esperanza de que volvieran a estar juntos. Es como si una parte de mi vida se acabara", según reveló la agencia AFP.