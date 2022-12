¿Qué harían los usuarios si no existiera el metro de Medellín?

Una pregunta que suelen hacerse los visitantes de la capital antioqueña e incluso quienes residen en el Valle de Aburrá es cómo sería la movilidad si no existiera el metro de Medellín.

¿Cómo llegaría la gente a su trabajo, a su casa o al otro lado del área metropolitana si no estuvieran las líneas y estaciones del metro, tranvía y metrocable que hoy recorren el centro, la margen del río y escalan las montañas?

Además de cambios en el diseño de las vías, cantidad de carros y nivel de contaminación, también sería distinto el día a día de los usuarios. ¿Cómo sería su desplazamiento si nunca hubieran construido el metro?

Alexander Herrera, comunicador social, viaja de lunes a viernes, desde su casa en el barrio San Gabriel, Itagüí, hasta el barrio Belén La Palma, en el occidente de Medellín. Siempre utiliza el metro, pero cuando este no está operando o si se imagina una situación en que el sistema de transporte nunca fue construido, el viaje se complica un poco.

“Debo desayunar y levantarme mucho más temprano. Tengo que hacerlo prácticamente unos 40 minutos antes de lo normal porque no solamente el trayecto cambia sino que además las vías se congestionan mucho y salir acá, desde el sur en el sector de San Antonio de Prado y La Estrella es muy complicado”, cuenta Herrera.

Desde su casa aborda el bus integrado, aquellos que cubren las zonas alejadas al metro y transportan los pasajeros hasta cada estación. Estas rutas, en la mayoría de los casos, se movilizan por vías secundarias y los trayectos son más cortos, lo que suele representar una reducción de tiempo.

Pero si no existiera el metro, Alexander debería tomar el bus tradicional de Itagüí, que lo deja en el Parque de las Chimeneas, en la Avenida Guayabal. Y allí, continuaría su viaje en el Circular Sur, que sigue su camino por la carrera 80.

Son 30 o 40 minutos de más los que puede tomar su trayecto si usa el transporte público convencional, sumado a que este, aunque ha tenido mejoras, presenta ciertos problemas en la calidad del servicio.

“Además de la cantidad de carros, es que en los buses la imprudencia de muchos conductores, no me permite viajar cómodamente. Por lo normal, en mi maleta cargo un Nintendo Switch o un libro; o descargo una película para ir viendo tanto en el en el metro o en el colectivo del metro. Pero en los buses no es tan fácil”, agrega.

Y a pesar de que las horas pico en el metro suelen ser bastantes congestionadas, usuarios como Alexander lo siguen prefiriendo, por el tiempo, ahorro en dinero y la comodidad, pues son aspectos que, si el metro existiera, quizás no se tuvieran en otro transporte público de la ciudad.

“Prefiero mucha más el sistema en general. Tanto los dos tipos de alimentadores que uso, que ya tiene paradas establecidas y el metro, pues con una ruta de buses tradicionales es media hora de viaje más, que puede parecer poco, pero es media hora viajando incómodo y sin las mismas condiciones que garantiza el metro”, puntualiza.

