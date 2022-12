¿Qué tan adecuado es hacer capitulaciones antes de casarse?

Cristian Becerra, fundador de AbogadosYa.co, habló en Mañanas BLU sobre la conveniencia de hablar del tema de capitulaciones antes de casarse.



El abogado explicó que las capitulaciones son un acuerdo entre las dos partes y lo que permite es proyectar cómo será el manejo patrimonial de la sociedad conyugal.



Dijo que, contrario a lo que muchos piensan, el tema resulta positivo para las pareja“lo que se hace es regular el tema patrimonial del matrimonio”. s pues



Afirmó que actualmente ha cambiado la percepción de la sociedad sobre el tema pues “en el pasado era algo como tabú, algo malo de lo que no se podía hablar”.



El abogado aseguró que es importante que las personas tengan claro el tema y los planteamientos de las capitulaciones pues “una vez se firman y se lleva a cabo el matrimonio, ya no se pueden cambiar por más que se quiera”.



Agregó que dentro de las capitulaciones se pueden incluir cualquier clase de bienes, inmuebles y acciones, entre otros.



“Las personas que han celebrado capitulaciones no han tenido inconvenientes, incluso hemos tenido casos en los que cuando deciden divorciarse, hace todo más amigable”, afirmó.



