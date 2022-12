¿Qué tan cierto es lo de ‘entre primo y primo más me arrimo’? Habla especialista

A juicio de la especialista, este tipo de situaciones se presentan cuando hay familiares que se vieron poco y quieren recuperar el espacio que sienten que le pertenece.



“Comienzan a desarrollar una atracción sexual bastante alta y no se trata de un tema aislado. La atracción sexual entre primos que no se conocían es bastante frecuente”, expresó.



La psicóloga manifestó que si bien hay muchos casos de primos que buscan ayuda para encontrar una solución, hay otros que lo mantienen oculto e incluso llegan a concretar relaciones.



Este fenómeno, expresó, también se presenta en niños que son cercanos y que han crecido juntos en la adolescencia: “Están pasando de la niñez a la pubertad, comienza el despertar sexual, entran en un estado de descubrirse y luego deja de pasar”.



A comienzos de la década de los 80, Barbara Gonyo, fundadora de un grupo de adopción que brindaba apoyo a quienes habían sido adoptados y se reencontraban con sus familiares biológicos, acuño el término ‘Atracción Sexual Genética’, para describir este fenómeno, según reporta The Telegraph.