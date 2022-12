¿Qué tienen que ver los números con la felicidad en pareja?

Nubia Adriana Forero, experta en numerología, explicó en diálogo con En BLU Jeans la relación de los números con la vida en pareja.

Explicó que, según la escala numerológica, “el número 1 y 8 son números fuertes, el 2 y 6 son los números débiles, el 3 y 5 son los dinámicos, el 7 y 9 son los sagrados, y el número 4 es el más denso y solitario”.

En ese sentido, dijo que “los pares con pares e impares con impares” suelen llevarse bien, pero hay excepciones a la regla.

Explicó que cada quien debe “sacar su número al sumar la fecha de nacimiento y reducirla a un dígito”.

De esta forma, puede tener en cuenta lo siguiente: “Para el número 1 los incompatibles son el mismo 1, el 5, 8 y 9; para el número 2 son el 3, 5 y 7; el 3 no va con el 4, 2 y 7; el 4 no va con el 3 y 5; el 5 no va con 2, 4, 6 9 y 1; el 6 no va con el 1, 5 y 9; el 7 no va con 8, 2 y 3; el número 8 no es compatible con el 1, 7 y 8, y finalmente el 9 debe evitar al 1 y 5”.

La experta resaltó también que este 15 de octubre “los números 8 estamos finalizando ciclo e invierno; empezamos un nuevo ciclo que nos va a durar 9 años y estamos en primavera”.

