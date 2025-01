Reconocida influencer asegura que está embarazada de Christian Nodal: expuso chats

Iveth, una influencer que ha generado controversia en las últimas semanas, sigue acaparando la atención de las redes sociales . Tras afirmar que mantiene un supuesto romance con Christian Nodal, la joven se ha visto envuelta en un conflicto mediático con la familia Aguilar, quienes han desmentido públicamente sus declaraciones.

La situación comenzó cuando Iveth, a través de su cuenta de Instagram (@iveethzz), publicó un video en el que aseguraba estar embarazada de Christian Nodal. Este mensaje provocó la reacción inmediata de la familia Aguilar, quienes compartieron el video de Iveth y lo marcaron con la palabra “falso” en letras rojas. Además, lanzaron un mensaje contundente desde su cuenta oficial: "Cuando la verdad no importa, pero los likes sí, otra influencer piensa que inventarse un chisme es su precio a la fama".

Iveth no tardó en responder a las críticas, desafiando a Pepe Aguilar a tomar acciones legales si lo consideraba necesario. La creadora de contenido también aprovechó la oportunidad para aclarar que nadie tiene derecho a prohibirle hablar sobre su supuesto embarazo. "A mí, ni usted ni nadie me puede impedir que yo diga abiertamente que estoy embarazada, ya ni mi familia hace pedo por eso, entonces usted guarde silencio antes que yo diga tantas cosas", expresó con firmeza en sus redes sociales.

♬ original sound - En_Breve @iveethzzz Respuesta a @Made_Q2703 “Se parece a ti hasta el color de piel” el racismo en su máxima potencia. Dijo la güerita del gabacho y argentina. 2025 y todavía hay gente como ella que ofende por el color de piel jajaja. Ahí está la idola de mucha gente . #noalracismo

En relación a las acusaciones de que estaría buscando fama a costa de Christian Nodal, Iveth se defendió asegurando que si quisiera fama, no tendría problema en hablar con los medios de comunicación. Sin embargo, dejó claro que su intención no es la de convertirse en una figura pública a través de este escándalo: "A mí nada me costaría salir a hablar si quisiera fama".

A pesar de la polémica, la influencer ha seguido publicando contenido relacionado con su relación con Nodal, y en su última actualización, afirmó que su tía es abogada, lo que podría indicar que estaría dispuesta a tomar medidas legales si la situación lo requiere.