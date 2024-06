Reconocida modelo de OnlyFans reveló que le gustan los hombres feos por insólita razón

La reconocida modelo de OnlyFans y creadora de contenido Karely Ruíz dejó a sus seguidores sorprendidos al revelar sus preferencias en cuanto a hombres se refiere. La modelo, de 23 años, siempre ha mantenido a sus fans intrigados sobre su situación sentimental. Aunque ella misma ha confesado que le han roto el corazón en más de una ocasión, poco se sabía sobre su gusto en los hombres, hasta ahora.

Durante la entrevista en el podcast Doble G, el entrevistador le preguntó a Karely Ruíz si estaba soltera o en pareja. La respuesta de la modelo fue contundente: actualmente no está saliendo con nadie. Pero lo que realmente llamó la atención de todos fue la explicación que dio.

“Es que me gustan gorditos (...) Sí, a mí me gustan gorditos y feos (...) Con que esté gordito y feo ya, con eso tengo", declaró Ruíz.

Desde hace tiempo, Karely se ha mostrado muy sincera sobre sus preferencias en los hombres, que contrariamente a lo que muchos podrían imaginar, no incluye a los hombres atractivos. “Porque los guapos te engañan y los feos no, porque si andan con una bonita como yo, no creo que me engañen", aseguró.

Publicidad

Además, la modelo mencionó que salir con un hombre guapo podría hacerla sentir que destaca menos, mientras que cree que un hombre con sobrepeso y feo luciría mejor a su lado.

Sobre la cuestión económica, el entrevistador sugirió que podría prestarse a malinterpretaciones, insinuando que podría parecer que la modelo sale con hombres feos por su dinero. “Pero es quizá al revés, yo los mantengo, sí claro. Así que, estoy en busca de un gordito mantenido", reiteró.

Publicidad

Las declaraciones de Karely Ruíz han generado un gran revuelo y debate entre sus seguidores y en las redes sociales, donde sus fans han hecho todo tipo de comentarios. "Dice que los feos no engañan, madre santa, peor aún porque le das la chanza a un feo y termina haciéndote sentir que la fea eres tú", "Con él “hay que darle la oportunidad a los feos” me sentí halagado y ofendido al mismo tiempo", son algunas de las reacciones.