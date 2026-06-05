Reconocido youtuber y su pareja toman drástica decisión tras enterarse del diagnóstico de su bebé

Un reconocido youtuber y su pareja compartieron públicamente que decidieron interrumpir un embarazo luego de conocer que el bebé que esperaban había sido diagnosticado con trisomía 21, condición genética más conocida como síndrome de Down.

Se trata de Jesse Ridgway y su esposa, Ashley, quienes dieron a conocer la situación a través de un video publicado en YouTube. Allí explicaron que la noticia recibida por parte de los médicos modificó por completo los planes que tenían para la llegada de su hijo y los llevó a enfrentar una de las decisiones más difíciles de sus vidas.

Según relató el creador de contenido, la determinación no fue tomada de manera apresurada. Por el contrario, aseguró que ambos atravesaron un largo proceso de análisis y conversaciones antes de llegar a una conclusión. “No tomamos esta decisión a la ligera”, manifestó al referirse al procedimiento al que se sometió su esposa días después de recibir el diagnóstico.

Tras hacer pública la situación, la pareja recibió miles de mensajes por parte de seguidores y usuarios de redes sociales. Ridgway destacó especialmente las historias personales que muchas personas compartieron con ellos, pues les ayudaron a sentirse acompañados durante un momento que describió como profundamente doloroso.



I’ve never seen such hate and vitriol for two people grieving the loss of their unborn child and making an impossible decision.



The last 24 hours have exposed a side of humanity that is deeply disturbing. Being called “murderous pieces of shit, evil, compared to Hitler” and… — Jesse Ridgway (@McJuggerNuggets) June 5, 2026

Más adelante, mediante una publicación en la red social X, el youtuber confirmó que Ashley ya se encontraba en etapa de recuperación. No obstante, reconoció que el impacto emocional de la experiencia ha sido considerable para ambos, especialmente para ella, quien tuvo que afrontar el procedimiento mientras lidiaba con las consecuencias psicológicas derivadas de la situación.

El influencer también explicó que inicialmente intentó mantener una actitud optimista frente al diagnóstico. Sin embargo, afirmó que con el paso de los días comenzó a investigar con mayor profundidad las posibles complicaciones asociadas al síndrome de Down y llegó a la conclusión de que muchas personas desconocen los desafíos médicos que pueden presentarse.

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Durante su intervención mencionó que una parte importante de quienes nacen con esta condición pueden desarrollar problemas cardíacos, auditivos y visuales.

Asimismo, señaló que existen otros retos relacionados con el desarrollo físico, el aprendizaje, el funcionamiento del sistema inmunológico y diferentes condiciones de salud que pueden requerir atención especializada durante toda la vida.

Las declaraciones del creador de contenido generaron opiniones divididas. Mientras algunos usuarios defendieron el derecho de la pareja a tomar decisiones sobre su futuro familiar, otros cuestionaron sus argumentos y expresaron desacuerdo con la interrupción del embarazo.

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La controversia aumentó cuando Ridgway aseguró que, desde una perspectiva médica, no considera el síndrome de Down una condición positiva.