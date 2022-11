de las Eps en Colombia es algo que no va a pasar.

Publicidad

“A mi me dio vergüenza ajena cuando el jefe de Estado dijo que las Eps se van acabar. No hay sistema de salud en el mundo que no tenga que gastar plata en médicos, medicamentos, procedimientos y administración”, dijo el senador.

“La gran batalla que hemos venido dando es que tiene que haber administración y no ganancia financiera”, agregó.