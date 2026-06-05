Regresa Red Bull Dance Your Style Colombia 2026: horarios, participantes y lo que debe saber

Tras el éxito de la final del 2025 en el corazón de Provenza, Medellín, en pleno marco de la Feria de las Flores, Red Bull trae de regreso de Dance Your Stile que, esta vez, tendrá como sede el Parque de Usaquén, en el norte de Bogotá, una zona atípica para este evento este sábado, 6 de junio, y que refuerza el crecimiento de este formato.

En 2025, los bailarines que estuvieron presentes hicieron vibras de principio a fin a todos los asistentes de la Feria de las Flores que disfrutaban del corazón de Provenza, pero, esta vez, en un escenario más frío -como Bogotá- tendrán que calentar al público para Salir vencedores y tener un cupo en la final que se llevará a cabo en Zúrich, Suiza, en octubre.

Primer Red Bull Dance Your Style Colombia / Foto: tomada por Kevin Molano

Horarios y dónde ver EN VIVO y gratis la Red Bull Dance Your Style 2026

Este evento tendrá algo especial y es que será transmitido de manera gratuita a través de todas las plataformas digitales de Caracol Televisión y de su plataforma Ditu, al igual que acompañamiento en Blu Radio, para que los fans del street dance en todo el país puedan vivir la experiencia desde donde estén.

La apertura de puerta será a las 3:00 de la tarde de este sábado, 6 de junio, y comenzará sobre las 4.00 de la tarde en lo que será una tarde llena de música, baile y energía urbana para todos los amantes del escenario Red Bull.



Lista de participantes de Red Bull Dance Your Style 2026

Medellín – Qualifier Medellín



Niche - https://www.instagram.com/nigg4.dg/

https://www.instagram.com/nigg4.dg/ Repo La Kimera - https://www.instagram.com/repolakimera/

https://www.instagram.com/repolakimera/ Nevil - https://www.instagram.com/___nevil___/

https://www.instagram.com/___nevil___/ El Chumi - https://www.instagram.com/el_chumii_/

Cali – Qualifier Cali



Sharay - https://www.instagram.com/sharay.posada/

https://www.instagram.com/sharay.posada/ Lord - https://www.instagram.com/lord.krumplive/

https://www.instagram.com/lord.krumplive/ Popping mi Colta - https://www.instagram.com/poppingmicolta/

https://www.instagram.com/poppingmicolta/ Dani Osorio - https://www.instagram.com/danielaosorio1/

Barranquilla – Evento Tropical Flava



Mac Junior - https://www.instagram.com/juniordance_/

Bogotá – Evento D-Battl3

