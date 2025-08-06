Provenza bailó al ritmo de la primera Red Bull Dance Your Style Colombia

Fiesta en Medellín en el marco de la Feria de las Flores, el calor de la capital de Antioquia aborda uno de los eventos más importantes del país y en sus calles el arte local se vuelve protagonista, por eso, era la sede ideal para impulsar el talento local para abrirle la puerta a una competencia y el sábado, 2 de agosto, Provenza se movió al ritmo de la música.

Por primera vez, Colombia tuvo el Red Bull Dance Your Style en donde 16 bailarines urbanos se enfrentaron entre sí para elegir cuál era el mejor de ellos. Una batalla vs, al mejor estilo de este mundo, en donde el público era el que elegía al mejor y todo gratis, pues solo debían llegar a Provenza para vivir la competencia al lado de sus amigos para luego seguir la fiesta de Provenza.

El evento duró casi dos horas y la noche cayó tras un caluroso día en la capital de Antioquia, mientras todos celebraron con los diversos géneros que sonaron en este escenario que se ubicaba, nada más y nada menos, que a 'Perro Negro' y 'Provenza', dos sitios de la vida nocturna que se han hecho famosos por Feid y Karol G, respectivamente.

Primer Red Bull Dance Your Style Colombia / Foto: tomada por Kevin Molano

Erre Caserio, el primer ganador del Red Bull Dance Your Style Colombia

Santiago Ramos Sanchez, más conocido como Erre Caserío, oriundo de Medellín, defendió su casa con todo su talento y sacó lo mejor para poco a poco subir el nivel del escenario y dejar atrás a Heich, Mmuss, Valéfica y Swagga para quedarse con el primer título de esta nueva forma de arte, que apunta a quedarse más tiempo en el país.

“Conocí el baile hace diez años. Si no lo hubiese conocido, no sé cuál habría sido mi historia. Gracias a él he podido compartir, enseñar; soy profesor y, a través del hip hop freestyle, muchas personas de diferentes barrios se han salvado, así como me ha salvado a mí. Quiero seguir tocando corazones para poder esparcir el arte y la danza", afirmó el ganador.

Esta apuesta cultural llegó de la mano de una alianza poderosa entre Red Bull, la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Turismo y Entretenimiento y el Bureau Medellín, con el objetivo de convertir el baile en motor de turismo cultural, identidad y orgullo nacional.

Erre Caserio, el primer ganador del Red Bull Dance Your Style Colombia // Foto: tomada por Kevin Molano