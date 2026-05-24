Andrés Corson habló sobre el anticristo y la batalla espiritual dentro de la Iglesia

El pastor Andrés Corson compartió una extensa predicación enfocada en la lucha espiritual, el papel del Espíritu Santo dentro de la iglesia y las estrategias que, según explicó, usa el enemigo para afectar a creyentes, líderes religiosos y comunidades cristianas.

Durante su mensaje, basado principalmente en 2 Tesalonicenses 2 y otros pasajes bíblicos, Corson aseguró que existe una batalla espiritual permanente y afirmó que muchas situaciones que viven las personas podrían tener un trasfondo espiritual.

¿Qué dijo Andrés Corson sobre el “espíritu de anarquía”?

En la primera parte de la enseñanza, el pastor se refirió al pasaje bíblico que habla sobre la segunda venida de Cristo y la aparición del “hombre de anarquía”, término que relacionó con el anticristo.

Según explicó, el Espíritu Santo presente en la iglesia sería el factor que actualmente impide la manifestación plena de esa maldad.



Corson afirmó que el enemigo estaría intentando desacreditar y debilitar a las iglesias cristianas, especialmente a través de escándalos relacionados con líderes religiosos.

También mencionó que releía libros cristianos como Esta patente oscuridad y La búsqueda final, textos que, según señaló, describen estrategias espirituales utilizadas por fuerzas malignas para influenciar a las personas.

La advertencia sobre pensamientos, emociones y tentaciones

Uno de los puntos centrales de la predicación estuvo relacionado con la manera en que, de acuerdo con Corson, los demonios pueden influir sobre pensamientos, emociones y conductas.

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El pastor sostuvo que estas influencias podrían manifestarse a través de:



Temor o inseguridad.

Recuerdos dolorosos del pasado.

Desánimo o cansancio espiritual.

Distracciones durante momentos de oración o predicación.

Tentaciones relacionadas con adicciones o conductas sexuales.

Divisiones familiares y conflictos personales.

Además, afirmó que la mente sería “el campo de batalla” espiritual y señaló que los creyentes deben mantenerse vigilantes frente a aquello que consideran influencias negativas.

Andrés Corson habló sobre líderes religiosos y escándalos

Otro de los temas que más desarrolló durante la predicación fue el relacionado con los líderes cristianos y los escándalos dentro de las iglesias.

Corson aseguró que, en su opinión, el enemigo busca afectar especialmente a personas con posiciones de liderazgo religioso mediante situaciones relacionadas con:



Conductas sexuales inapropiadas.

Problemas financieros.

Ambición por el dinero.

Consumo de alcohol.

Abuso de autoridad.

Divisiones familiares.

El pastor insistió en que quienes ocupan cargos de liderazgo espiritual deberían cumplir estándares estrictos de conducta y recordó varios pasajes bíblicos relacionados con requisitos para pastores y servidores de la iglesia.

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También afirmó que las iglesias deben evaluar cuidadosamente a quienes ejercen liderazgo para evitar situaciones que puedan terminar afectando a las comunidades religiosas.

El llamado a “no dar lugar al diablo”

En repetidas ocasiones, Corson citó frases bíblicas como “no den lugar al diablo” y “estén alerta”, con las que invitó a los creyentes a mantener vigilancia espiritual.

Además, sostuvo que muchas decisiones personales pueden facilitar situaciones negativas si las personas no actúan con discernimiento.

En esa línea, llamó a fortalecer prácticas como:



La oración.

La adoración.

La lectura bíblica.

La confesión de pecados.

El discipulado cristiano.

Hacia el final del mensaje, el pastor aseguró que, pese a las dificultades y ataques espirituales que describió, la iglesia seguirá adelante.

Corson citó el pasaje bíblico que afirma que “las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia” y cerró con una oración enfocada en pedir la llegada del reino de Dios y el fortalecimiento espiritual de los creyentes.

Escuche la reflexión en el audio adjunto: