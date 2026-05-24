Cómo perseverar y “proseguir a la meta” junto a Jesús, según el pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos compartió una extensa reflexión centrada en la perseverancia, el compromiso total con la fe y la importancia de mantener la visión espiritual aun en medio de las dificultades. Durante su mensaje, basado en Filipenses 3:12, insistió en que alcanzar los sueños y cumplir el propósito de vida requiere constancia, entrega y confianza plena en Jesús.

“Prosiguiendo a la meta” fue el tema central de la enseñanza, en la que recordó las palabras del apóstol Pablo: “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo”. Para Castellanos, ese pasaje representa el llamado a no detenerse pese a las pruebas y continuar avanzando en la vida espiritual.

¿Qué enseñanza dejó César Castellanos sobre perseverar en la fe?

Durante la predicación, el pastor relató la historia de un hombre musulmán de Pakistán que terminó convirtiéndose al cristianismo después de vivir varias experiencias que, según explicó, marcaron profundamente su vida.



Castellanos contó que este hombre conoció inicialmente a un misionero que hablaba constantemente de Jesús. Aunque al comienzo rechazó el mensaje y le pidió no volver a su casa, años después atravesó una situación que cambió por completo su perspectiva.

Según relató, el hombre cayó al agua durante un paseo y, pese a no saber nadar, intentó salvarse orando a diferentes figuras religiosas. Finalmente recordó lo que había escuchado sobre Jesús y le pidió ayuda. Poco después fue rescatado inconsciente por una embarcación cercana.

El pastor señaló que esa experiencia llevó al hombre a acercarse más al cristianismo y posteriormente a dedicar su vida al ministerio, aun enfrentando conflictos familiares y rechazo dentro de su entorno.

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El mensaje sobre la entrega total a Dios

Uno de los puntos más reiterados por Castellanos fue que, a su juicio, muchas personas no logran experimentar cambios profundos porque mantienen una entrega parcial.

Según explicó, “cuando una persona nace de nuevo, su compromiso con el Señor es 100 %”. También aseguró que el temor a abandonar ciertos hábitos, vicios o conductas impide que muchas personas vivan plenamente su fe.

En ese sentido, afirmó que el cambio espiritual ocurre cuando alguien decide rendir completamente su vida a Dios y dejar atrás aquello que considera incorrecto.

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La historia de Bartimeo y los tres pasos que destacó el pastor

Otro de los momentos principales de la reflexión estuvo relacionado con el relato bíblico de Bartimeo, el hombre ciego que pidió ayuda a Jesús.

Castellanos utilizó esa historia para explicar lo que definió como tres pasos fundamentales para acercarse a Dios:



Tener ánimo.

Levantarse y actuar.

Responder al llamado.

El pastor resaltó que Bartimeo dejó atrás la capa que lo identificaba como ciego porque tenía la convicción de que su vida cambiaría después de encontrarse con Jesús.

Además, explicó que muchas personas pueden asistir a la iglesia sin haber encontrado todavía una visión clara para sus vidas, comparándolo con la ceguera espiritual mencionada en el relato bíblico.

“Jesús no obliga a nadie”, afirmó César Castellanos

En otra parte del mensaje, el líder cristiano sostuvo que Jesús no fuerza a nadie a seguirlo y que cada persona debe tomar voluntariamente la decisión de acercarse a él.

También señaló que las pruebas, dificultades y momentos complejos pueden convertirse en parte del propósito de vida de quienes perseveran en su fe.

Escuche la reflexión del padre César Castellanos en el audio adjunto: