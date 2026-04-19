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La salvación completa en Jesús: reflexión dominical del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos enseña que la salvación en Jesús es una experiencia real que transforma la vida, llama al nuevo nacimiento y a vivir una fe coherente, no religiosa.

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Foto: Pexels
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 19 de abr, 2026

La reflexión dominical del pastor César Castellanos plantea una idea central: la salvación en Jesús no es un concepto religioso superficial, sino una experiencia real y transformadora. A partir de Biblia, especialmente de Epístola a los Hebreos 2:3, se formula una advertencia directa: “¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?”.

Uno de los ejes más fuertes del discurso es el concepto del “nuevo nacimiento”, ilustrado a través del diálogo entre Nicodemo y Jesús de Nazaret en el Evangelio de Juan. Allí se establece que no se trata de un cambio externo ni de ciclos de pecado y arrepentimiento, sino de una transformación radical del ser: “el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios”.

Finalmente, el pastor refuerza su enseñanza con su propia experiencia de conversión, describiendo un encuentro personal con Dios que marcó un antes y un después en su vida. Este testimonio ilustra su afirmación de que la salvación es única, completa y definitiva: “la salvación de Jesús fue una salvación completa” y no un proceso repetitivo. Apoyado también en textos como Carta a los Efesios 2:8-9, concluye que la salvación es un regalo de gracia que debe ser valorado y vivido con responsabilidad, invitando a cada oyente a examinarse con honestidad: “¿en verdad usted ya nació de nuevo?”.

Escuche la reflexión completa aquí:

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