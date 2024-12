"La salvación no es un juego, es una transformación total": pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos compartió en su reflexión dominical el profundo significado de la salvación y el nuevo nacimiento en Cristo. Según explicó, la salvación no es un simple acto religioso, sino un evento trascendental en el que el ser humano, perdido en el pecado, encuentra redención a través de Jesús.

Citando a Hebreos 2:3, Castellanos enfatizó: “¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?”, y recordó que esta es una invitación a valorar la obra perfecta de Cristo, quien con su muerte y resurrección aseguró la victoria sobre el pecado y la condenación.

El pastor destacó la importancia de entender que el nuevo nacimiento implica una transformación completa de vida. "El nuevo nacimiento no es repetir ciclos de pecado y arrepentimiento; es vivir bajo el carácter de Cristo", afirmó. Recordó la enseñanza de Jesús a Nicodemo en Juan 3: “El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios”.

Escuche la reflexión completa aquí: