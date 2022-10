En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson habló sobre la importancia de no apagar al Espíritu Santo.

“Para no apagar al Espíritu Santo, es necesario no menospreciar las profecías, orar, dar gracias a Dios siempre, no solo cuando nos va bien y dejar de quejarnos todo el tiempo porque esto ahoga al espíritu santo”, dijo.

Publicidad

Escuche la reflexión completa: