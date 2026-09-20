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“No condenemos a nadie”: el llamado de monseñor Rafael de Brigard a recuperar la bondad

Durante su reflexión dominical en Blu Radio, el religioso tomó como punto de partida una parábola del Evangelio para hablar del perdón, la misericordia y las segundas oportunidades.

Fe Oración
Oración
Foto: referencia, ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard invitó a los oyentes a revisar la manera en que entienden la justicia, el perdón y la bondad a partir de la parábola de los trabajadores de la viña, relatada en el Evangelio de San Mateo. El religioso explicó que el mensaje de Jesús puede resultar incómodo porque propone mirar la vida desde una perspectiva diferente a la lógica humana. “El evangelio no está escrito para tranquilizar a nadie, el evangelio está escrito para que nos convirtamos”, afirmó.

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El monseñor señaló que cualquier persona puede encontrarse en algún momento en el lugar de “los últimos”, aquellos que llegan tarde, se equivocan o necesitan una nueva oportunidad. En ese sentido, destacó que la parábola muestra a un Dios que mantiene las puertas abiertas incluso para quienes buscan el encuentro con Él al final del camino. “¿Qué hay más allá de la justicia? La bondad, la bondad”, expresó.

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Finalmente, De Brigard hizo un llamado a recuperar la bondad en las relaciones con los demás y a evitar la condena, la exclusión y los juicios constantes. “No condenemos a nadie, no excluyamos a nadie. No comparemos a nadie, tratemos de que todo el mundo esté bien”, sostuvo. El religioso recordó distintos episodios de la vida de Jesús para destacar su actitud de compasión hacia quienes sufrían y concluyó que la vida cristiana debe reflejar esa disposición a ayudar, perdonar y acompañar, especialmente a quienes atraviesan momentos de dificultad. “En cada ser humano hay semillas de eternidad, hay semillas de Dios”, afirmó.

Escuche la reflexión completa aquí:

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