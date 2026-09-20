Pastor César Castellanos explica qué significa “nacer de nuevo” y por qué no es solo religión

Durante su reflexión dominical, el pastor César Castellanos habló sobre el significado del “nuevo nacimiento” y la importancia de la salvación desde la fe cristiana. A partir de un pasaje del Evangelio de Juan, explicó que Jesús habló con Nicodemo sobre la necesidad de “nacer de nuevo” para entrar al reino de Dios. “Solo hay un nacimiento físico y solo puede haber un nacimiento en el espíritu. Tú no puedes nacer dos veces en el espíritu, solo hay un nuevo nacimiento”, afirmó Castellanos.

El pastor sostuvo que esta experiencia implica una transformación interior y no solamente la repetición de actos religiosos. “Cuando alguien nace, adquiere la naturaleza. El que nació de Jesús tiene la naturaleza de Jesús”, señaló. Como parte de su reflexión, compartió además su propio testimonio de conversión y relató que, después de meses leyendo la Biblia, tuvo una experiencia espiritual que, según contó, transformó su vida. “Solo le pedí una cosa: no que me ayudara, no que supliera mis necesidades, solo que me cambiara”, recordó sobre la oración que hizo aquella noche.

Castellanos también destacó que, desde su perspectiva, el gozo que proviene de la fe puede mantenerse incluso en medio de dificultades personales. “Cuando uno acepta a Jesús, las presiones económicas no le roban a uno el gozo. Las presiones familiares no le roban a uno el gozo. Las presiones de salud no le roban a uno el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza”, expresó.

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