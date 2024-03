No me siento bien conmigo mismo: reflexión dominical del pastor Andrés Corson

Este domingo. 17 de marzo, en su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson habló acerca del autoestima y lo que hay dentro del corazón de cada persona.

“La vida, la palabra divorcio, nunca fueron contempladas en mi hogar, yo tenía identidad yo sabía quien era conocía mis dones y también mis condiciones, no necesito ser arriado ni la aprobación de la gente, las critica me duelen pero no me tiran al suelo, la baja autoestima es una mala adicción, tengo una buena autoestima porque fui formado con los valores de Dios, la gente se fija en la apariencias, pero yo me fijo en el corazón”