En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Carta de Leyva
Elecciones presidenciales
Ébola

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / “No podemos perder de vista la dignidad humana”: monseñor Mauricio Vélez sobre riesgo de la IA

“No podemos perder de vista la dignidad humana”: monseñor Mauricio Vélez sobre riesgo de la IA

La Iglesia Católica hizo un llamado a reflexionar sobre el uso de la inteligencia artificial y sus riesgos para la dignidad humana, tras la reciente encíclica del papa León XIV.

“No podemos perder de vista la dignidad humana”: monseñor Mauricio Vélez sobre riesgo de la IA
“No podemos perder de vista la dignidad humana”: monseñor Mauricio Vélez sobre riesgo de la IA
Foto: Unsplash referencia // AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de may, 2026

Tras la publicación de la encíclica Magnífica Humanitas, el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad tomó fuerza, especialmente por las advertencias que hace la Iglesia frente a los riesgos éticos y sociales de esta tecnología.

Así lo explicó en Mañanas Blu 1030, monseñor Mauricio Vélez, presidente de la Comisión Episcopal de Doctrina, quien aseguró que el documento busca poner en el centro la dignidad humana.

No podemos perder de vista la obra del hombre, la razón de ser de la persona, la dignidad humana, la esencia de toda persona”, afirmó.

El monseñor señaló que, aunque la inteligencia artificial no es un enemigo, tampoco puede considerarse una herramienta neutral.

"Las cosas como tal no son malas. El hombre es el que las hace malas o las hace perversas. En el momento en que una inteligencia artificial lleva a la pérdida de valores, ahí es donde tenemos que poner cuidado", explicó.

Uno de los principales llamados de la encíclica es a evitar que esta tecnología termine afectando los valores fundamentales o profundizando desigualdades. Vélez advirtió que un uso incorrecto podría estar impactando el empleo, la verdad y el bienestar social.

"Una inteligencia artificial mal manejada nos vulnera a todos", dijo.

Publicidad

Además, destacó que existe el riesgo de manipulación de la información y de creación de contenidos alejados de la verdad, lo que podría afectar la convivencia y el bien común.

"Llevarnos a todos, abrazar la justicia, el orden, el bien común con principios éticos, morales y con buenas normas y valores", agregó.

En medio del debate, también se han generado interpretaciones desde distintos sectores políticos. Sin embargo, el monseñor insistió en que el mensaje de la encíclica no responde a ideologías, sino a principios universales como la responsabilidad, el control y la transparencia.

Publicidad

Otro de los puntos clave es el impacto en los sectores más vulnerables. Según explicó, el Papa advierte sobre el peligro de que la inteligencia artificial excluya a quienes no tienen acceso a la tecnología o reemplace empleos sin ofrecer alternativas. "La inteligencia artificial no vulnere al pobre, no vulnere el trabajo", subrayó.

Finalmente, la Iglesia hizo un llamado a evitar la polarización y a usar la tecnología de manera responsable.

"Estamos ante un gran riesgo. Y el riesgo es construir una nueva torre de Babel, la Babel digital que llama el Papa. Y es una tentación", concluyó Vélez.

Escuche la entrevista completa aquí:

También le puede interesar:

IA gasta millones.png
Tecnología

Debate global por regulación de inteligencia artificial toma fuerza

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Iglesia católica

IA

Inteligencia Artificial

Publicidad

Publicidad

Publicidad