“No podemos perder de vista la dignidad humana”: monseñor Mauricio Vélez sobre riesgo de la IA

Tras la publicación de la encíclica Magnífica Humanitas, el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad tomó fuerza, especialmente por las advertencias que hace la Iglesia frente a los riesgos éticos y sociales de esta tecnología.

Así lo explicó en Mañanas Blu 1030, monseñor Mauricio Vélez, presidente de la Comisión Episcopal de Doctrina, quien aseguró que el documento busca poner en el centro la dignidad humana.

“No podemos perder de vista la obra del hombre, la razón de ser de la persona, la dignidad humana, la esencia de toda persona”, afirmó.

El monseñor señaló que, aunque la inteligencia artificial no es un enemigo, tampoco puede considerarse una herramienta neutral.



"Las cosas como tal no son malas. El hombre es el que las hace malas o las hace perversas. En el momento en que una inteligencia artificial lleva a la pérdida de valores, ahí es donde tenemos que poner cuidado", explicó.

Uno de los principales llamados de la encíclica es a evitar que esta tecnología termine afectando los valores fundamentales o profundizando desigualdades. Vélez advirtió que un uso incorrecto podría estar impactando el empleo, la verdad y el bienestar social.

"Una inteligencia artificial mal manejada nos vulnera a todos", dijo.

Hoy, entre los bienes que están destinados universalmente a todos, debemos incluir también las nuevas formas de propiedad: patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas, datos. En un contexto en el que la riqueza de las naciones depende cada vez más… — Papa León XIV (@Pontifex_es) May 26, 2026

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Además, destacó que existe el riesgo de manipulación de la información y de creación de contenidos alejados de la verdad, lo que podría afectar la convivencia y el bien común.

"Llevarnos a todos, abrazar la justicia, el orden, el bien común con principios éticos, morales y con buenas normas y valores", agregó.

En medio del debate, también se han generado interpretaciones desde distintos sectores políticos. Sin embargo, el monseñor insistió en que el mensaje de la encíclica no responde a ideologías, sino a principios universales como la responsabilidad, el control y la transparencia.

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Otro de los puntos clave es el impacto en los sectores más vulnerables. Según explicó, el Papa advierte sobre el peligro de que la inteligencia artificial excluya a quienes no tienen acceso a la tecnología o reemplace empleos sin ofrecer alternativas. "La inteligencia artificial no vulnere al pobre, no vulnere el trabajo", subrayó.

Finalmente, la Iglesia hizo un llamado a evitar la polarización y a usar la tecnología de manera responsable.

"Estamos ante un gran riesgo. Y el riesgo es construir una nueva torre de Babel, la Babel digital que llama el Papa. Y es una tentación", concluyó Vélez.

Escuche la entrevista completa aquí: