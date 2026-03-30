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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / Paolo Rudelli se despide de Colombia tras su designación en el Vaticano

Paolo Rudelli se despide de Colombia tras su designación en el Vaticano

El nuncio apostólico en Colombia, Paolo Rudelli, envió una carta al presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, en la que expresó su gratitud por su paso por el país y se despidió de la Iglesia colombiana

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