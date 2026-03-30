“Un gesto de confianza inmerecida que me honra”: Paolo Rudelli tras su nombramiento en el Vaticano

A través de un mensaje, el arzobispo Paolo Rudelli, ahora designado como nuevo Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, expresó que la decisión del pontífice representa para él un gesto de profunda confianza, que recibe con humildad.

“La llamada del Santo Padre León para colaborarle más de cerca en el ejercicio de su Misión suprema, como Sustituto de la Secretaría de Estado, es un gesto de confianza inmerecida que me honra profundamente”, afirmó.

El nuncio, quien hasta ahora se desempeñaba como representante del Vaticano en Colombia, indicó que asumirá esta nueva responsabilidad con sentido de servicio y compromiso con la misión de la Iglesia.

Mensaje del papa León XIV para Año Nuevo. Foto: AFP.

“Animado por la fe en el Ministerio de Sucesor del Apóstol Pedro, me dispongo a asumir este servicio en el espíritu de la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, sabiendo que puedo contar con la guía del Cardenal Secretario de Estado y con la colaboración del Asesor y de todo el personal de la Sección para los Asuntos Generales”.



Finalmente, Rudelli aseguró que enfrenta este nuevo desafío con fe y confianza en la ayuda divina. “Confío en el auxilio divino, encomendándome, en particular, a la intercesión de San Juan XXIII”, concluyó.

El nombramiento marca la salida de Rudelli de la Nunciatura Apostólica en Colombia y su llegada a uno de los cargos más influyentes dentro de la estructura del Vaticano, desde donde apoyará directamente la gestión del papa.