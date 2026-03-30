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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / “Un gesto de confianza inmerecida que me honra”: Paolo Rudelli tras su nombramiento en el Vaticano

“Un gesto de confianza inmerecida que me honra”: Paolo Rudelli tras su nombramiento en el Vaticano

Tras la decisión del papa León XIV de designar al arzobispo Paolo Rudelli como nuevo sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, el diplomático italiano se pronunció sobre el encargo que asumirá en la Santa Sede.

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