Papa León XIV nombra a monseñor Jaime Uriel Sanabria Arias como nuevo obispo en Colombia

El papa León XIV nombró a monseñor Jaime Uriel Sanabria Arias para asumir una nueva responsabilidad dentro de la Iglesia Católica en Colombia, según informó la Conferencia Episcopal Colombiana.

El monseñor Sanabria, nacido en Ciénega, Boyacá, el 17 de abril de 1970, es sacerdote colombiano y actualmente se desempeña como vicario apostólico de San Andrés y Providencia. Fue ordenado sacerdote en 1994 y posteriormente recibió la ordenación episcopal en 2016.

El religioso cuenta con una trayectoria pastoral que incluye labores como párroco, vicario episcopal para la acción pastoral de la Arquidiócesis de Tunja y diferentes responsabilidades dentro de la Iglesia en Colombia.

El monseñor realizó estudios de Pastoral, específicamente con el Movimiento para un Mundo Mejor y el Plan de Renovación y Evangelización Diocesana. Posteriormente fue nombrado obispo por el Papa Francisco en 2016.



La designación hace parte de los nombramientos pastorales realizados por el papa León XIV, quien continúa adelantando cambios y fortaleciendo la estructura de la Iglesia en diferentes regiones.

Con el nombramiento por el Papa León XIV, el monseñor Sanabria concluye una década de servicio episcopal en el archipiélago y asume ahora la conducción pastoral de la Iglesia particular de Yopal, en el departamento de Casanare.

El monseñor Sanabria Arias sucede a monseñor Edgar Aristizábal Quintero, quien fue nombrado obispo de Duitama-Sogamoso en mayo de 2024. Desde entonces, la Diócesis de Yopal permanecía en sede vacante y estaba bajo la administración pastoral del presbítero Jeison Andrey Salguero Roa, elegido Administrador Diocesano por el Colegio de Consultores el 25 de julio de 2024.